Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что планы по созданию военной базы США в Польше предполагают проецирование силы в сторону российской границы, что напоминает схемы обеспечения безопасности времен холодной войны.

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что планы по созданию военной базы США в Польше предполагают проецирование силы в сторону российской границы, что напоминает схемы обеспечения безопасности времен холодной войны, передает РИА Новости."Это абсолютная чушь, что Россия вынашивает какие-то агрессивные планы в отношении стран Балтии и Польши", — сказал Грушко.Ранее президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что США обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы, а Варшава готова платить за нее "миллиарды долларов". До этого Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы.