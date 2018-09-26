Оперативники изъяли из оборота крупную партию немаркированных сигарет на сумму, превышающую 1 млн рублей.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего индивидуального предпринимателя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации) и ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 171.1 УК РФ.Противоправная деятельность муромского бизнесмена была пресечена оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Муромский» весной текущего года.Полицейские установили, что с января 2018 года мужчина, заведомо зная, что купля-продажа табачной продукции без маркировки акцизными марками и без специального разрешения на территории Российской Федерации не допускается, в целях получения дохода, реализовывал поддельную продукцию. Сигареты неизвестного происхождения мужчина продавал жителям Мурома через социальные сети.Всего в ходе проведения оперативных мероприятий из гаража, принадлежащего фигуранту, полицейские изъяли более 20 тысяч пачек сигарет. Розничная стоимость изъятой партии превышает 1 млн рублей.Также сотрудниками полиции в одной из транспортных компаний была изъята дополнительная партия немаркированной табачной продукции на сумму 380 тысяч рублей, заказанная предпринимателем для дальнейшего сбыта.Обвиняемый признал свою вину полностью. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.