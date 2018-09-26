Главы Чечни и Ингушетии заключили соглашение об административной границе между двумя субъектами. В соответствии с документом, между регионами проведен равноценный обмен нежилыми территориями Надтеречного района Чечни и Малгобекского района Ингушетии.

Главы Чечни и Ингушетии заключили соглашение об административной границе между двумя субъектами. В соответствии с документом, между регионами проведен равноценный обмен нежилыми территориями Надтеречного района Чечни и Малгобекского района Ингушетии.Как уточняет "Интерфакс", Чеченской республике передана часть Надтеречного района Ингушетии и горно-лесистая местность. Чеченская республика передает республике Ингушетия равносильную территорию на границе с Малгобекским районом.На официальной церемонии подписания документа глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров отметил, что это исторический момент для Ингушетии и Чечни. "Мы с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым, представляя две стороны, два региона РФ, сели за стол переговоров, — сказал он. — Понимая свою ответственность перед будущим наших народов, перед памятью наших предков, закрепили границу между двумя братскими народами, которая была определена де-факто еще в августе 1993 года".По словам Евкурова, подписанное соглашение не затрагивает населенные пункты двух республик, а предусматривает закрепление границ горно-лесистой части территории. Блокпосты между Ингушетией и Чечней устанавливаться не будут.