26.09.2018

2018-09-26 08:55:43

Известный музыкант попал в больницу при загадочных обстоятельствах

Американский рэп-исполнитель Диего Лианос, известный своим поклонникам по сценическому псевдониму Lil Xan, попал в больницу. При этом обстоятельства его госпитализации оказались неоднозначными. Некоторые решили, что, по примеру других знаменитостей, музыкант переусердствовал с запрещенными веществами. Однако сам он эту информацию опроверг. "Просто хочу дать знать всем, что я был в больнице не из-за каких-то наркотиков, а, думаю, из-за того, что съел слишком много чипсов", – цитирует телеканал "" рэпера. Он уточнил, что лакомство каким-то образом могло повредить его желудок.