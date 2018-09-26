Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, в каких близлежащих странах наши соотечественники могут быстро получить визу США.

Эксперты Ассоциациитуроператоров России (АТОР) рассказали,в каких близлежащих странах наши соотечественники могут быстро получить визу США.Быстро оформить визу США в Москве по-прежнему непросто. Но способполучить заветную американскую визу быстро все-таки есть.Самыйв Армении – чуть больше месяца. В Ереване уже естьдаты для собеседования в октябре.Можно оформить документ и в странах Прибалтики и Финляндии. Там придетсяждать от трех до четырех месяцев. В Казахстане получения визы в США придетсяждать четыре-шесть месяцев, что тоже не быстро. Еще дольше, от полугода – на Украине,сообщаетПо данным экспертов Ассоциации туроператоров, сейчас вмосковском консульстве появилось несколько дат для записи на октябре, но придется постараться, чтобы приобрести документ побыстрее. "Пока открытие дат – чудо, а не закономерность... Чтокасается записи для тех, кому не нужно собеседование, и речь идет о продлениитого же типа визы, то здесь окна в Москве есть и на сентябрь, и на октябрь", – сообщилапредседатель Совета партнерства Visit USA Маргарита Бабаян. По неофициальной информации, сотрудников американскогоконсульства, которые занимаются визовыми вопросами, стало больше.