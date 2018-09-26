Эксперты Ассоциации
туроператоров России (АТОР) рассказали,
в каких близлежащих странах наши соотечественники могут быстро получить визу США.
Эксперты Ассоциации
туроператоров России (АТОР) рассказали,
в каких близлежащих странах наши соотечественники могут быстро получить визу США.
Быстро оформить визу США в Москве по-прежнему непросто. Но способ
получить заветную американскую визу быстро все-таки есть.
Самый
в Армении – чуть больше месяца. В Ереване уже есть
даты для собеседования в октябре.
Можно оформить документ и в странах Прибалтики и Финляндии. Там придется
ждать от трех до четырех месяцев. В Казахстане получения визы в США придется
ждать четыре-шесть месяцев, что тоже не быстро. Еще дольше, от полугода – на Украине,
сообщает
По данным экспертов Ассоциации туроператоров, сейчас в
московском консульстве появилось несколько дат для записи на октябре, но придется постараться, чтобы приобрести документ побыстрее. "Пока открытие дат – чудо, а не закономерность... Что
касается записи для тех, кому не нужно собеседование, и речь идет о продлении
того же типа визы, то здесь окна в Москве есть и на сентябрь, и на октябрь", – сообщила
председатель Совета партнерства Visit USA Маргарита Бабаян. По неофициальной информации, сотрудников американского
консульства, которые занимаются визовыми вопросами, стало больше.