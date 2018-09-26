Чтобы получить актуализированный портрет качества жизни современной семьи, в сентябре стартовали очередные раунды Выборочных федеральных наблюдений.

Чтобы получить актуализированный портрет качества жизни современной семьи, в сентябре стартовали очередные раунды Выборочных федеральных наблюдений.Осень - время визитов интервьюеров Росстата. Этот сезон особенно богат на такое общение.Перепишут виртуально?Статистическая программа октября обещает быть насыщенной. Это, в первую очередь, Пробная перепись населения. Хотя область и не вошла в число 9-и пилотных регионов, где полностью опробуют всю программу переписи, владимирцы, как и жители всей страны, смогут примерить на себя роль переписчика.Такую возможность даёт главный эксперимент кампании - Интернет-перепись.Проверить свою техническую подкованность, заполнив электронные переписные листы, можно на портале Госуслуг с 1 по 10 октября. Таким образом, эта переписная кампания пройдёт для владимирцев в виртуальном пространстве, без участия переписчиков.Малая родина: за и противРезультатом взаимодействия Владимирстата и населения стала возможность увидеть в динамике, как менялись условия жизни владимирцев и как изменялась их оценка этих условий.За 2 года почти в 3 раза выросла доля людей, считающих, что проблем, связанных с условиями проживания в их городах и сёлах, нет в принципе (23,5% в 2016 против 8,1% в 2014). Однако подавляющее большинство жителей (76,5% и 91,9% соответственно) высказали противоположное мнение.На фоне снижения остроты отдельных проблем (алкоголизм, загрязнённость окружающей среды, вандализм, наркотики, состояние дорог и безопасность движения), другие, наоборот, вызывали всё большую озабоченность жителей области.Среди последних: сфера жилищно-коммунальных услуг, отдыха и досуга, физкультуры и спорта, образования. Особенно большой рост «со знаком минус» показали такие позиции, как отдалённость аптек и торговых точек, недоступность государственных и муниципальных услуг в сфере медицинского обслуживания и плохая работа общественного транспорта.Жилищный вопросРазмеры занимаемого жилья вполне устраивают 76% населения области, определённую стеснённость испытывали 17,9% домохозяйств, очень стеснёнными назвали свои условия проживания 5,9% семей. Среди больших семей, состоящих из 4-х и более человек, почти каждая 5-я семья считает, что им очень не хватает квадратных метров.Нельзя исключать, что на оценке сказалось веяние времени. Набирающий обороты тренд престижности жизни в просторном жильё, избыточное предложение на рынке недвижимости, возможность ипотечного кредитования рождают мечты и меняют наше мнение о достаточности своего жилья.При оценке состояния своих квартир, комнат и домов владимирцы были более оптимистичны. Почти половина опрошенных респондентов оценили состояние своих жилых помещений как хорошее, и около 42% - как удовлетворительное. На «отлично» своё жилье оценили лишь 4,2% опрошенных, и 4,4% считают его плохим и очень плохим.Жилищные условия в целом устраивают почти 69 % респондентов, а 31 % опрошенных уверены, что пора «его менять на лучшее». Среди семей без детей только 7,5% собираются улучшить жилищные условия, а с детьми - 25%.Наблюдения показали: за последние 3 года в лучшую сторону изменилась оценка жилищных условий семьями, проживающими в многоквартирных домах. Так, в 2016 г.:на недостаток тепла указали 7,5% (в 2014 г. - 19,9%);избыток влажности, сырость - 11,7% (15,6%);недостаток солнечного света - 7,2% (7,6%);проблемы из-за плохой шумоизоляции - 18,4 (24,4%).Сам себе докторЗакончим обзор красноречивыми цифрами нашего отношения к своему здоровью. В январе-сентябре 2016 г. почти треть владимирцев, которым нужна медицинская помощь, в поликлиники и больницы так и не обратились (в 2014 г. - 41,9%).Вот какие причины они назвали:лечились самостоятельно (в 2016 г. 60,4%, в 2014 г. - 54,5%);не было времени (34,8% против 17,3%);не удовлетворяет работа медорганизации (25,1% против 27,3%);не рассчитывают на эффективное лечение (13,8% против 24,7%);необходимое лечение можно было получить только на платной основе (11,6% против 11,3%);было тяжело добраться до медорганизации (4,2% против 4,9%).Как видим, у каждого - свои причины, в том числе и объективные. Но считать здоровье главной жизненной ценностью, похоже, готовы далеко не все. 6 из 10-ти не обратившихся в поликлинику, лечили себя сами, а у 3-х из 10-ти - на это не было времени. Изменились ли наши приоритеты, покажут итоги нового осеннего раунда исследования, которые подведут в июне 2019 года.КомментарийСпециалист Владимирстата по взаимодействию со СМИ Наталья Солдатова:«Чтобы получить актуализированный портрет качества жизни современной семьи, в сентябре стартовали очередные раунды Выборочных федеральных наблюдений: «Комплексное наблюдение условий жизни населения» и «Поведенческие факторы, влияющие на состояние здоровья населения».