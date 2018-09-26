Украина, США, Франция и Германия подготовили совместную резолюцию о введении миссии Организации Объединенных Наций в Донбасс.

Украина, США, Франция и Германия подготовили совместную резолюцию о введении миссии Организации Объединенных Наций в Донбасс.Как передает ТАСС, об этом журналистов в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН уведомил глава МИД Украины Павел Климкин.По его словам, документ подготовлен "очень давно" и вскоре он будет внесен на рассмотрение мирового сообщества. Точную дату Климкин не сообщил.