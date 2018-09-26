Настоящее боестолкновение между посетителями и персоналом ночного клуба произошло в немецком Бад-Эйнхаузене, что в земле Северный Рейн-Вестфалия. Причиной конфликта, который зафиксировала камера наблюдения, стал отказ сотрудников службы безопасности пропустить двух подвыпивших молодых людей.

Настоящее боестолкновение между посетителями и персоналом ночного клуба произошло в немецком Бад-Эйнхаузене, что в земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщает Welt. Причиной конфликта, который зафиксировала камера наблюдения, стал отказ сотрудников службы безопасности пропустить двух подвыпивших молодых людей.Описанные события произошло около трех часов ночи в минувшее воскресенье, 23 сентября, в клубе "Мондо". Охранники преградили путь потенциальным посетителям, поскольку те были навеселе и вызывающе себя вели. Уговоры и угрозы не возымели действия, так что молодые люди удалились, однако вскоре вернулись ко входу, но не одни, а с группой поддержки.В нападении, по оценке полиции, участвовали 18 человек, некоторые из них были вооружены. В результате короткой схватки оба охранника получили огнестрельные ранения, причем одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии.Злоумышленники скрылись, выйти на их след пока не удалось. Местные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что подозреваемые — из клана иракских беженцев, однако официального подтверждения этой информации не поступало.