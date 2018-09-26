В Батуми продолжается Всемирная шахматная олимпиада. Мужская сборная России одержала свою третью победу в трех матчах на турнире.

В Батуми продолжается Всемирная шахматная олимпиада. Мужская сборная России одержала свою третью победу в трех матчах на турнире.На этот раз российские шахматисты выиграли у команды Грузии со счетом 2,5:1,5. Победное очко команде принес Владимир Крамник. Другие россияне Сергей Карякин, Ян Непомнящий и Никита Витюгов свои партии завершили вничью.Женская команда России, которая днем ранее уступила сборной Узбекистана, в среду исправилась и обыграла шахматисток из Малайзии. Александра Костенюк, Валентина Гунина, Александра Горячкина и Ольга Гиря оказались сильнее своих соперниц. После трех туров на счету российских шахматисток две победы и одно поражение.