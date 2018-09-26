Актеры Ксения Алферова и Егор Бероев рассказали о новом жизненном этапе. Теперь у звезд есть еще один ребенок, правда, уже взрослый.

Актеры Ксения Алферова и Егор Бероев рассказали о новом жизненномэтапе. Теперь у звезд есть еще один ребенок, правда, уже взрослый.Ксения и Егор решились стать опекунами Влада Саноцкого, юноши ссиндромом Дауна. Молодой человек недавно лишился матери, поэтому его ожидаланезавидная участь: поселится в психоневрологическом интернате и чахнуть дам до конца дней.Теперь благодаря Алферовой, Бероеву и фонду "Я есть" Владобрел новую семью. "Знакомьтесь! Влад Саноцкий! Пополнение в нашем семействе.Мы с Ксенией стали опекунами этого потрясающего талантливого парня. Так что,теперь, если будете приглашать нас куда-нибудь, приглашайте и Влада вместе снами!" – объявил Егор в своем микроблоге.Сейчас актеры помогают Саноцкому наладить собственный быт. Уюноши есть квартира, где с подачи Алферовой иБероева недавно сделали ремонт. Ксенияи Влад вместе выбирали мебель и бытовую технику, знаменитость очень стараласьсделать дом юноши максимально комфортным для проживания."Он теперь будет житьсамостоятельно.Помогать осваивать эту непростую науку ему будеттьютер: научит готовить еду, покупать продукты в магазине и многое другое, мамаочень Влада любила, поэтому все за своего драгоценного сына делала сама! Такчто теперь самостоятельная жизнь начинается!" – рассказала Алферова своимподписчикам в Instagram.Также артистка ходит вместе с приемным сыном по магазинам. Звездаподобрала юноше новый осенний гардероб. Саноцкий был очень доволен покупками.Напомним, чтоБероеви Алферова стали мужем и женой почти 17лет назад. В 2007 году у них родилась дочь Евдокия. Знаменитости стараются непоказывать наследницу поклонникам, по их мнению, излишнее внимание для девочкиможет быть вредно.