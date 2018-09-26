Актеры Ксения Алферова и Егор Бероев рассказали о новом жизненном
этапе. Теперь у звезд есть еще один ребенок, правда, уже взрослый.
Актеры Ксения Алферова и Егор Бероев рассказали о новом жизненном
этапе. Теперь у звезд есть еще один ребенок, правда, уже взрослый.
Ксения и Егор решились стать опекунами Влада Саноцкого, юноши с
синдромом Дауна. Молодой человек недавно лишился матери, поэтому его ожидала
незавидная участь: поселится в психоневрологическом интернате и чахнуть дам до конца дней.
Теперь благодаря Алферовой, Бероеву и фонду "Я есть" Влад
обрел новую семью. "Знакомьтесь! Влад Саноцкий! Пополнение в нашем семействе.
Мы с Ксенией стали опекунами этого потрясающего талантливого парня. Так что,
теперь, если будете приглашать нас куда-нибудь, приглашайте и Влада вместе с
нами!" – объявил Егор в своем микроблоге.
Сейчас актеры помогают Саноцкому наладить собственный быт. У
юноши есть квартира, где с подачи Алферовой и
Бероева недавно сделали ремонт. Ксения
и Влад вместе выбирали мебель и бытовую технику, знаменитость очень старалась
сделать дом юноши максимально комфортным для проживания.
"Он теперь будет жить
самостоятельно.Помогать осваивать эту непростую науку ему будет
тьютер: научит готовить еду, покупать продукты в магазине и многое другое, мама
очень Влада любила, поэтому все за своего драгоценного сына делала сама! Так
что теперь самостоятельная жизнь начинается!" – рассказала Алферова своим
подписчикам в Instagram.
Также артистка ходит вместе с приемным сыном по магазинам. Звезда
подобрала юноше новый осенний гардероб. Саноцкий был очень доволен покупками.
Напомним, что
Бероев
и Алферова стали мужем и женой почти 17
лет назад. В 2007 году у них родилась дочь Евдокия. Знаменитости стараются не
показывать наследницу поклонникам, по их мнению, излишнее внимание для девочки
может быть вредно.