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<a href="http://33live.ru/novosti/26-09-2018-kto-prishyol-k-vlasti-sostoyalis-vybory-gubernatora-oblasti.html" target="_blank">Кто пришёл к власти? Состоялись выборы губернатора области</a> - По предварительным итогам второго тура, подавляющее число избирателей области отдали свои голоса за кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина.