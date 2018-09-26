По предварительным итогам второго тура, подавляющее число избирателей области отдали свои голоса за кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина.
По предварительным итогам второго тура, подавляющее число избирателей области отдали свои голоса за кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина.
Во Владимирской области по итогам второго тура губернаторских выборов на избирательные участки пришли 38,29% жителей области, что на 5,3% выше, чем на первом туре.
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По предварительным итогам второго тура, подавляющее число избирателей области отдали свои голоса за кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина - 57,03%, или 247 тысяч 630 человек.
Кандидат от «Единой России» и действующий губернатор области Светлана Орлова
получила 37,46%, или 162 тысячи 639 голосов.
Светлана Орлова
победила лишь в 3 муниципалитетах области из 21 - в Коврове, в Гороховецком и в Камешковском районах.
По предварительным данным, 24 тыс. бюллетеней признали недействительными. Испорченных бюллетеней во втором туре - около 6%.
2 недели назад, во время 1 тура губернаторских выборов ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов (50% плюс один голос). За Орлову проголосовали 36,34% избирателей, а за Сипягина - 31,38%. 2 других кандидата не набрали и 20% голосов избирателей. Именно поэтому в регионе назначили 2-й тур выборов.
Новый губернатор Владимирской области вступит в должность не ранее, чем через 5 дней, после того, как облизбирком утвердит итоги выборов, но не позднее, чем через 15 дней после этого. До инаугурации Сипягина Светлана Орлова
продолжит исполнять полномочия главы региона.
Всё честно?
Избирательная кампания во Владимирской области стала одной из самых честных в стране, серьёзных нарушений не зафиксировали. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии России Александр Кинев, который находится в регионе.
«Мы можем констатировать, что это действительно была одна из самых чистых и соответствующих закону кампаний», - сказал он 24 сентября.
По его словам, никаких предпосылок для отмены результатов выборов нет. Кинев также уточнил, что окончательное решение по результатам выборов примут после рассмотрения всех поступивших жалоб.
Кто такой Сипягин?
«Все мои предки родом из Судогодского района. Я и сам считаю себя коренным жителем Владимирской области, хотя родился и жил первые 2 месяца в Харькове: мой отец, человек военный, служил там, куда его направляла Родина. После возвращения моих родителей на малую родину я учился в школе в Вязниках, а окончил её уже во Владимире, куда после службы в армии вернулся навсегда», - рассказывает о себе в соцсетях Владимир Сипягин.
Тогда он начал свой трудовой путь в должности инженера-экономиста. С марта 1992 года Владимир Сипягин занимал пост заместителя директора по коммерческим вопросам. В 1994 году стал ведущим экспертом в коммерческих и финансовых структурах Владимира.
В 2012 году он начал работу в ЛДПР. Он одновременно выполнял функции помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Виталия Золочевского и работал депутатом Законодательного Собрания Владимирской области. Причём в ЗС занимал пост председателя комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии.
У Владимира Сипягина четверо детей. Младшему сыну Дмитрию - 4 года.
Прощание с народом
Светлана Орлова
тоже подвела итоги прошедших накануне выборов.
«Я благодарна всем жителям области за то, что выборы прошли открыто и честно. Поздравляю моего коллегу - Владимира Сипягина. Работа Губернатора - непростая, ответственная. Искренне желаю ему успехов», - сказала Светлана Орлова
.
Глава региона поблагодарила и свою команду за эффективную работу по всем направлениям и попросила не сбавлять темп, продолжить реализацию федеральных проектов, по которым уже достигнуты принципиальные договоренности, особое внимание уделить подготовке к зиме.
«Профессионализм моих коллег не подвергается сомнению, - считает Светлана Орлова
. - Экономические показатели региона растут, социальные объекты строят, инфраструктуру совершенствуют, программу по переселению из аварийного жилья продолжают, объёмы строительства не уменьшают. Большое вам спасибо за совместную работу!»
В тему
На своей первой пресс-конференции, которая состоялась 24 сентября, Владимир Сипягин заявил:
«Загородные дома, виллы, которые есть в государственной собственности, это ненормально. Если говорить о госслужащих, летающих в бизнес-классах, проживающих в шикарных гостиницах, это всё видно невооружённым глазом, и многие об этом знают. Но некоторым, видимо, комфортно «спать на мягких перинах». Скромнее надо быть! Я вообще говорил и говорю, что одним из основных принципов деятельности чиновников на территории области будет критерий личной скромности. И у меня в том числе. Я достаточно скромный человек. Для меня главное, чтобы работать было комфортно. Буду доказывать это личным примером и того же стану требовать от сотрудников администрации области и руководителей муниципалитетов. Личный пример - это большое дело».