В Новороссийске состоялся матч 1/16 финала Кубка России между местным Черноморцем и столичным Спартаком. Красно-белые прошли в следующий раунд турнира благодаря единственному голу Зе Луиша.

В Новороссийске состоялся матч 1/16 финала Кубка России между местным "Черноморцем" и столичным "Спартаком". Красно-белые прошли в следующий раунд турнира благодаря единственному голу Зе Луиша.Гости всю игру владели территориальным преимуществом, создав несколько отличных моментов для взятия ворот. Однако лишь Зе Луишу удалось отличиться в этой встрече.Произошло это на 28-й минуте первого тайма, когда легионер "Спартака" выскочил один на один с вратарем и отправил мяч в угол ворот.Под занавес матча у хозяев поля был удален Илья Захаров за вторую желтую карточку.