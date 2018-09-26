Поклонники украинской певицы негодуют и грозят отписаться от ее микроблога. Им просто-напросто надоели фото голой Насти Каменских.

Поклонники украинскойпевицы негодуют и грозят отписаться от ее микроблога. Им просто-напростонадоели фото голой Насти Каменских.Среди свежеопубликованных постовпевицы в Instagram фолловеры нашли кадр, на котором она позирует на фоне пальми роскошных зданий Майами. Знаменитость облачена в крошечное ярко-розовое бикини. Примечательно,что Настя стоит на несколько ступенек выше снимающей ее камеры, поэтому первое начто падает взгляд при просмотре снимка полуголой Каменских – это внушительныеягодицы."Когда у тебя есть пару часов между съемками и интервью – сразу бежишь на пляж", – подписала фото знаменитость. Однако, некоторых фанатов артистки пост не впечатлил.Фолловеры заметили, что в последнеевремя микроблог знаменитости под завязку набит ее откровенными фотографиями. Поих словам, изменение контента произошло после того, как певица сбросила вес.Некоторые пользователи Сетиотмечали, что им уже надоели нескромные кадры с Каменских в главной роли. По ихмнению, Настя имеет замечательные вокальные данные, харизму и привлекательноеличико, и этого достаточно, чтобы привлечь внимание зрителя к своей персоне и творчеству, необязательно постоянно "светить" попой."В принципе можно былофоткаться и без купальника 🤷‍♀️ что за мода жопу выставлять на весь экран? 🤦‍♀️(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)","Все как с ума сошли-только жопы и показывают.че не показывала,когда толстаябыла?", "Чето Настюху понесло– постоянно обнажонка сейчас", "Вопрос.Настя, зачем? Мы и так знаем, ты прекрасна! оставь что то для фантазии....","Даааа прям с ума сошла Настенька. Отписываюсь тоже надоела ваша ж....","Фу! Вульгарно! Да и попа некрасивая. Смените тренера, Анастасия.(((👎", "Возвели культ жоп.....", "Телокрасивое, но просто падает авторитет Ваш. Люди не хотят видеть Васобнажонной((( Хочется простую Настью Каменских видеть....", рассуждалиинтернет-обыватели обсуждая очередное фото голой Насти Каменских.