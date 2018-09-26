В Континентальной хоккейной лиге проходят матчи регулярного чемпионата. Программа игрового дня стартовала в Магнитогорске, где местный Металлург на своем льду принимал черпеповецкую Северсталь. Однако настоящий триллер произошел в Екатеринбурге, где Автомобилист играл с Локомотивом.

В Континентальной хоккейной лиге проходят матчи регулярного чемпионата. Программа игрового дня стартовала в Магнитогорске, где местный "Металлург" на своем льду принимал черпеповецкую "Северсталь". Однако настоящий триллер произошел в Екатеринбурге, где "Автомобилист" играл с "Локомотивом".Екатеринбургские хоккеисты открыли счет в поединке благодаря шайбе Егора Миловзорова уже на восьмой минуте встречи. Однако затем ярославцы поразили ворота "Автомобилиста" четырежды кряду после голов Андрея Локтионова, Дениса Алексеева и дубля Степана Санникова. Казалось, в заключительном третьем периоде железнодорожникам оставалось довести дело до победы, но дубль Франсиса Паре вернул хозяев льда в игру.А за пять минут до финальной сирены Анатолий Голышев героически восстановил статус-кво. Основное время завершилось ничьей и матч перешел в овертайм. Именно в нем и решилась судьба победителя матча. На 63-й минуте нападающий Дэн Секстон забил и поставил точку в игре – 5:4 в пользу "Автомобилиста"."Магнитка" же на своей площадке одержала минимальную победу над "Северсталью" со счетом 2:1. Шайбы у победителей забивали Владислав Калетник и Андрей Чибисов, у череповчан автором единственного гола стал Картер Эштон.