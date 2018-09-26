Певица, которой в ноябре исполнится 55 лет, высказалась о своем отношении к хейтерам, которые часто критикуют ее то за лишний вес, то за смелые наряды. Также звезда поделилась новостями из семейно жизни.

Певица, которой в ноябре исполнится 55 лет,высказалась о своем отношении к хейтерам, которые часто критикуют ее то залишний вес, то за смелые наряды. Также звезда поделилась новостями из семейножизни.Лолитевсегда было плевать на общественное мнение. Такова ее принципиальная позиция."Хочется сказать – ребят, проживите 35 лет на эстраде,а потом "пачкайте" кого-то… Я не буду сидеть на диете.Я не буду жить так, как от меня хотят. Я не буду житьпо придуманным нормам поведения… Мне это не интересно", – цитирует певицу Рассказалаона и о 18-летней дочери Еве.Недавнодевушка заявила маме, что тоже хочет петь. И даже продемонстрировала этона примере хита Патрисии Каас. Знаменитость вокальных данных дочки, судяпо всему, не оценила.Пословам Лолиты, со слухом у наследницы "никак". Она даже поиздевалась над Евой,обнародуя ее эксперименты. "Я выкладываю это в интернет. Онаможет конечно занять гран-при на конкурсе, где поют люди, у которыхотносительное чувство слуха. Она очень смешно это делает, и, слава богу,иронично относится к этому", — заключила Милявская.Как писали Dni.Ru, ранее артистка сообщила о том, что у нее начались проблемысо здоровьем. Певица прошла обследование, по результатам которого сталопонятно, что у нее песок в почках. Из-за этого врачи посадили Лолитуна жесткую диету.