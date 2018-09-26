Певица, которой в ноябре исполнится 55 лет,
высказалась о своем отношении к хейтерам, которые часто критикуют ее то за
лишний вес, то за смелые наряды. Также звезда поделилась новостями из семейно
жизни.
Певица, которой в ноябре исполнится 55 лет,
высказалась о своем отношении к хейтерам, которые часто критикуют ее то за
лишний вес, то за смелые наряды. Также звезда поделилась новостями из семейно
жизни.
Лолите
всегда было плевать на общественное мнение. Такова ее принципиальная позиция.
"Хочется сказать – ребят, проживите 35 лет на эстраде,
а потом "пачкайте" кого-то… Я не буду сидеть на диете.
Я не буду жить так, как от меня хотят. Я не буду жить
по придуманным нормам поведения… Мне это не интересно", – цитирует певицу Рассказала
она и о 18-летней дочери Еве.
Недавно
девушка заявила маме, что тоже хочет петь. И даже продемонстрировала это
на примере хита Патрисии Каас. Знаменитость вокальных данных дочки, судя
по всему, не оценила.
По
словам Лолиты, со слухом у наследницы "никак". Она даже поиздевалась над Евой,
обнародуя ее эксперименты. "Я выкладываю это в интернет. Она
может конечно занять гран-при на конкурсе, где поют люди, у которых
относительное чувство слуха. Она очень смешно это делает, и, слава богу,
иронично относится к этому", — заключила Милявская.
Как писали Dni.Ru, ранее артистка сообщила о том, что у нее начались проблемы
со здоровьем. Певица прошла обследование, по результатам которого стало
понятно, что у нее песок в почках. Из-за этого врачи посадили Лолиту
на жесткую диету.