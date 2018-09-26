Мария Максакова сыграла тайную свадьбу в Киеве. Избранником оперной дивы стал некий Далхат Халаев.

Мария Максакова сыграла тайную свадьбу в Киеве. Избранником оперной дивы стал некий Далхат Халаев.Брак певицы зарегестрирован еще 12 июля 2018 года. Как пишет "МК", счастливая невеста во время медового месяца сделала любимому щедрый подарок – апартаменты в центре Москвы.Вскоре Мария пожалела о содеянном. У ее новоиспеченного мужа оказались корыстные намерения. Мужчина продал квартиру, даже не спросив совета у жены. Узнав о подлости, Максакова подала в суд на супруга. Теперь оперная дива требует признать недействительной сделку купли-продажи апартаментов, которые, как выяснилось, расположены на Краснопресненской набережной. В исковом заявлении певица отметила, что не знала о желании Халаева продать свадебный подарок и не давала ему разрешение на отчуждение совместно нажитого имущества.О замужестве оперной дивы стало известно только благодаря судебным разборкам. До этого Максакова поддерживала имидж безутешной вдовы и предпочитала скрывать свое семейное положение.Напомним, Денис Вороненков и Мария Максакова поженились марте 2015 года. В 2016-м у пары родился сын Иван. Вскоре супруги уехали жить в Киев, чтобы скрыться от следствия. 23 марта 2017 года Вороненкова убили в центре украинской столицы. Мария Максакова отказалась возвращаться в Россию. Она неоднократно говорила о любви и верности покойному мужу.