Молодая любовница ждет ребенка от певца Александра Серова – анонс очередного выпуска скандального ток-шоу Андрея Малахова произвел эффект разорвавшейся бомбы. И вот уже вся страна обсуждает, как старый ловелас обрюхатил бывшую проститутку, с упоением смотря на драку в студии Прямого эфира. А телевизионщикам только этого и надо. Да и Серов не в накладе – за эту грязь он получил кругленькую сумму.

"Молодая любовница ждет ребенка от певца Александра Серова" – анонс очередного выпуска скандального ток-шоу Андрея Малахова произвел эффект разорвавшейся бомбы. И вот уже вся страна обсуждает, как старый ловелас обрюхатил бывшую проститутку, с упоением смотря на драку в студии "Прямого эфира". А телевизионщикам только этого и надо. Да и Серов не в накладе – за эту грязь он получил кругленькую сумму.Как говорят в кулуарах сотрудникителеканала, все это чистой воды ерунда. Мол, и любовница, и беременность, и дракабыли заранее придуманы сценаристами."Серов до всей этой шумихи никогда в жизни не видел этой такназываемой модели из "Дома-2" Дарьи Друзяк, – сплетничают знакомые с кухней ток-шоуМалахова люди. – Но согласился, чтобы его имя полоскали не бескорыстно,конечно, - в "Прямом эфире" ему сулилизаплатить около 3 миллионов рублей. Сумма не такая и большая, если сравнивать,например, с гонораром той же Виталины Цымбалюк-Романовской. Но 64-летнемуартисту, который сегодня мало выступает и стал забываться публикой, неповредит".По слухам, Малахов планирует снять не менее десяти выпусковпрограммы о певце и его юной "фаворитке". В первых сериях малоизвестнаяпевица Саша Рэй сообщила, как познакомила бывшую проститутку ДарьюДрузяк, мечтающую о шоу-бизнесе, с Александром Серовым. Мол, он богат и со связи. Потом долго смаковалась тема сожительства юной путаны с эстрадным мэтром – появлялись якобы съемки со скрытых видеокамер, показаниясоседей. В очередном выпуске появился сам Серов, которыйполил грязью родителей Дарьи, а обиженная девушка плеснула нанего водой из стакана."Теперь в прессу запустили байку,что эта Друзяк якобы хочет наложить на себя руки из-за нападок вСети. Не верьте этому – и она, и Серов живут вполне счастливо, собираяденежки с эфиров и ничего фактически не делая, это всего лишь актерская игра,придуманная ивоплощенная "продюсером" Андреем Малаховым", – цитирует источник на канале "Россия" газета