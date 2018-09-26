Молодая любовница ждет ребенка от певца Александра Серова – анонс очередного выпуска скандального ток-шоу Андрея Малахова произвел эффект разорвавшейся бомбы. И вот уже вся страна обсуждает, как старый ловелас обрюхатил бывшую проститутку, с упоением смотря на драку в студии Прямого эфира. А телевизионщикам только этого и надо. Да и Серов не в накладе – за эту грязь он получил кругленькую сумму.
"Молодая любовница ждет ребенка от певца Александра Серова" – анонс очередного выпуска скандального ток-шоу Андрея Малахова произвел эффект разорвавшейся бомбы. И вот уже вся страна обсуждает, как старый ловелас обрюхатил бывшую проститутку, с упоением смотря на драку в студии "Прямого эфира". А телевизионщикам только этого и надо. Да и Серов не в накладе – за эту грязь он получил кругленькую сумму.
Как говорят в кулуарах сотрудники
телеканала, все это чистой воды ерунда. Мол, и любовница, и беременность, и драка
были заранее придуманы сценаристами.
"Серов до всей этой шумихи никогда в жизни не видел этой так
называемой модели из "Дома-2" Дарьи Друзяк, – сплетничают знакомые с кухней ток-шоу
Малахова люди. – Но согласился, чтобы его имя полоскали не бескорыстно,
конечно, - в "Прямом эфире" ему сулили
заплатить около 3 миллионов рублей. Сумма не такая и большая, если сравнивать,
например, с гонораром той же Виталины Цымбалюк-Романовской. Но 64-летнему
артисту, который сегодня мало выступает и стал забываться публикой, не
повредит".
По слухам, Малахов планирует снять не менее десяти выпусков
программы о певце и его юной "фаворитке". В первых сериях малоизвестная
певица Саша Рэй сообщила, как познакомила бывшую проститутку Дарью
Друзяк, мечтающую о шоу-бизнесе, с Александром Серовым. Мол, он богат и со связи. Потом долго смаковалась тема сожительства юной путаны с эстрадным мэтром – появлялись якобы съемки со скрытых видеокамер, показания
соседей. В очередном выпуске появился сам Серов, который
полил грязью родителей Дарьи, а обиженная девушка плеснула на
него водой из стакана.
"Теперь в прессу запустили байку,
что эта Друзяк якобы хочет наложить на себя руки из-за нападок в
Сети. Не верьте этому – и она, и Серов живут вполне счастливо, собирая
денежки с эфиров и ничего фактически не делая, это всего лишь актерская игра,
придуманная и
воплощенная "продюсером" Андреем Малаховым", – цитирует источник на канале "Россия" газета