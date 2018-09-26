Сегодня у артистов в моде суррогатное материнство. Посторонние и часто оставшиеся неизвестными женщины родили детей для Сергея Лазарева, Дмитрия Маликова, Филиппа Киркорова, Алены Апиной. Но многие ли артисты, решившись на смелый шаг в уже зрелом возрасте, смогут потом поставить детей на ноги. Об этом размышляет телеведущая Алена Водонаева.

Сегодня у артистов в моде суррогатное материнство. Посторонние и часто оставшиеся неизвестными женщины родили детей для Сергея Лазарева, Дмитрия Маликова, Филиппа Киркорова, Алены Апиной. Но многие ли артисты, решившись на смелый шаг в уже зрелом возрасте, смогут потом поставить детей на ноги. Об этом размышляет телеведущая Алена Водонаева."АБ (Пугачеву – Прим. ред.) часто критикуют за. то, что она решилась завести детей в таком возрасте, – говорит Водонаева. – Я не готова ее осуждать. Могу лишь сказать, что сама бы на такое не пошла, какне решилась бы родить в 56 от 78-лет-него супруга, как это сделали Эммануил Виторган с женой Ириной (если это неочередная история с суррогатной матерью)""Конечно, все они заслуживают уважения за смелость, но я не такая отважная и у меня более строгие взгляды на,родительство. Не такие эгоистичные... – заверила Алена. – Во сколько лет эти дети останутся безродителей? Смогут ли их папы и мамыподдерживатъ своих юных активных детей в их увлечениях и играх, когда теподрастут? Не воспитают ли маленькихстаричков? Но, с другой стороны, огромное количество людей провели все своедетство с бабушками и дедушками, покародители тяжелым трудом добывалисредства на хлеб насущный..."Непонятно, с чего вдруг Водонаева стала размышлять о том, что будет с детьми умершей Пугачевой. Примадонна, слава богу, еще собирается дать концерт по случаю 70-летию, а выглядит сегодня сексуальнее и стройнее иных молодых звезд. "Это я для деток своих стараюсь. Мое самое большое желание, мой стимул – чтобы дети видели во мне моложавую маму, нежели молодящуюся бабушку", – всегда подчеркивает певица.По словам Водонаевой, которые приводит журнал , Пугачева и Галкин "своим примером доказывают, что медицина сегодня своим примером доказывают, что медицина сегодня способна подарить семье с вохрастными или другими проблемами здоровых детей".