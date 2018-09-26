Лера Кудрявцева разрывается между работой и домашними заботами. Однако на помощь популярной ведущей пришел маленький помощник, от которого она в полном восторге.
Лера Кудрявцева разрывается между работой и домашними заботами. Однако на помощь популярной ведущей пришел маленький помощник, от которого она в полном восторге.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Лера Кудрявцева опубликовала короткое видео, сделанное, предположительно, в холле ее загородного особняка. Телеблондинка, облаченная в домашний спортивный костюм, продемонстрировала маленького помощника – робота-пылесоса красного цвета.
"Квадратная форма, длинные щеточки, мощный мотор – гений уборки (кстати, особенно вдоль плинтусов и в углах) Пока делает уборку – я посвящаю еще больше времени своей семье (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – написала довольная Кудрявцева.
В объектив камеры она поделилась впечатлениями от работы устройства: "Как хорошо. что у тебя появляется несколько свободных минут благодаря чудо техники – роботу-пылесосу. Ну, прелесть же! Ты отдыхаешь – робот работает".
Действительно, маленький помощник заметно облегчил жизнь Леры Кудрявцевой и ее молодого супруга, хоккеиста Игоря Макарова после появления их дочери Марии. Всем известно, как важно сохранять чистоту в доме, где живет младенец. К слову, крошечная Маша до сих пор продолжает получать подарки в честь рождения.
Так, Кудрявцева не устает публиковать фотографии и видео презентов и благодарить за внимание. Напомним, популярная телеведущая родила 13 августа в одном из элитных роддомов в Москве. По ее признанию, для нее это "немного стрессовая ситуация". Лера заявила, что, вопреки различным слухам, рожала сама.
В недавнем интервью блондинка призналась, что пока ничего не делает, чтобы скинуть лишний вес. "Я не сижу на диетах и специально ничего не делаю, чтобы сбросить набранные килограммы, которые еще при мне. Еще сгоняю их, а пока утягиваюсь корсетами", – рассказала Лера.