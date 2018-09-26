Лера Кудрявцева разрывается между работой и домашними заботами. Однако на помощь популярной ведущей пришел маленький помощник, от которого она в полном восторге.

Лера Кудрявцева разрывается между работой и домашними заботами. Однако на помощь популярной ведущей пришел маленький помощник, от которого она в полном восторге.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Лера Кудрявцева опубликовала короткое видео, сделанное, предположительно, в холле ее загородного особняка. Телеблондинка, облаченная в домашний спортивный костюм, продемонстрировала маленького помощника – робота-пылесоса красного цвета."Квадратная форма, длинные щеточки, мощный мотор – гений уборки (кстати, особенно вдоль плинтусов и в углах) Пока делает уборку – я посвящаю еще больше времени своей семье (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – написала довольная Кудрявцева.В объектив камеры она поделилась впечатлениями от работы устройства: "Как хорошо. что у тебя появляется несколько свободных минут благодаря чудо техники – роботу-пылесосу. Ну, прелесть же! Ты отдыхаешь – робот работает".Действительно, маленький помощник заметно облегчил жизнь Леры Кудрявцевой и ее молодого супруга, хоккеиста Игоря Макарова после появления их дочери Марии. Всем известно, как важно сохранять чистоту в доме, где живет младенец. К слову, крошечная Маша до сих пор продолжает получать подарки в честь рождения.Так, Кудрявцева не устает публиковать фотографии и видео презентов и благодарить за внимание. Напомним, популярная телеведущая родила 13 августа в одном из элитных роддомов в Москве. По ее признанию, для нее это "немного стрессовая ситуация". Лера заявила, что, вопреки различным слухам, рожала сама.В недавнем интервью блондинка призналась, что пока ничего не делает, чтобы скинуть лишний вес. "Я не сижу на диетах и специально ничего не делаю, чтобы сбросить набранные килограммы, которые еще при мне. Еще сгоняю их, а пока утягиваюсь корсетами", – рассказала Лера.