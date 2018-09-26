Очередную неудачу потерпел самый титулованный клуб Англии Манчестер Юнайтед. Подопечные Жозе Моуринью выбыли из борьбы за Кубок лиги, проиграв дома в серии пенальти представителю Чемпионшипа Дерби Каунти.

Очередную неудачу потерпел самый титулованный клуб Англии "Манчестер Юнайтед". Подопечные Жозе Моуринью выбыли из борьбы за Кубок лиги, проиграв дома в серии пенальти представителю Чемпионшипа "Дерби Каунти"."Манчестер Юнайтед" рано вышел вперед – уже на третей минуте Хуан Мата распечатал ворота "баранов". Этот гол оставался единственным вплоть до 59 минуты, пока арендованный у "Ливерпуля" Гарри Уилсон не сделал счет равным. На 67 минут заработал красную карточку вратарь "красных дьяволов" Серхио Ромеро. Жозе Моуринью пришлось снять с игры Мату и поставить в ворота бывшего голкипера "Дерби Каунти" Ли Гранта.На 85 минуте "бараны", которых тренирует знаменитый Фрэнк Лэмпард, вышли вперед после удара Джека Марриотта. Только на исходе пятой добавленной минуты Маруан Феллайни сумел спасти хозяев от проигрыша – 2:2. Дело дошло до послематчевых пенальти, в которых преуспели подопечные Фрэнка Лэмпарда – 8:7. Полоса неудач "МЮ" и Жозе Моуринью продолжается.