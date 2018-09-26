Впервые после замужества супруга принца Гарри Меган Маркл вышла
в свет в одиночестве. Первый сольный поход герцогини Сассекской обернулся
конфузом.
Впервые после замужества супруга принца Гарри Меган Маркл вышла
в свет в одиночестве. Первый сольный поход герцогини Сассекской обернулся
конфузом.
Меган посетила открытие выставки "Океания" в Королевской
академии художеств в Лондоне. Присутствующие отметили, что Маркл оставила принца Гарри дома. Она прибыла на
прием в отличном расположении духа – с удовольствием общалась с другими
гостями и дружелюбно улыбалась столпившимся у входа папарацци.
Отметим, что герцогиня облачилась в черное платье Givenchy с
пышными рукавами и подобрала лодочки в тон. В руках она держала крохотный клатч того же
бренда.
Судя по всему, в этот день Маркл прогадала с нижнем бельем,
потому что ее соски выделялись из под одежды. Меган решила не уделять этому
позорному моменту много внимания и весь вечер делала вид, что ничего не
происходит. Примечательно, что и другие гости выставки также старались не
замечать неловкую пикантность.
Отметим, что в этот день Маркл нарушила правила поведения королевской
семьи дважды. Супруга принца Гарри, не дождавшись лакея, закрыла дверь
автомобиля самостоятельно.
Этот жест знаменитости вызвал бурную дискуссию в Сети. По
мнению многих интернет-обывателей Маркл была вынуждена поступить таким образом, так как прислуга просто отсутствовала поблизости. Поклонникам Меган это показалось милым. Они решили, что супруга принца еще не привыкла к роли члена монаршей
семьи и ведет себя как обычный человек.