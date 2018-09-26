Впервые после замужества супруга принца Гарри Меган Маркл вышла в свет в одиночестве. Первый сольный поход герцогини Сассекской обернулся конфузом.

Впервые после замужества супруга принца Гарри Меган Маркл вышлав свет в одиночестве. Первый сольный поход герцогини Сассекской обернулсяконфузом.Меган посетила открытие выставки "Океания" в Королевскойакадемии художеств в Лондоне. Присутствующие отметили, что Маркл оставила принца Гарри дома. Она прибыла наприем в отличном расположении духа – с удовольствием общалась с другимигостями и дружелюбно улыбалась столпившимся у входа папарацци.Отметим, что герцогиня облачилась в черное платье Givenchy спышными рукавами и подобрала лодочки в тон. В руках она держала крохотный клатч того жебренда.Судя по всему, в этот день Маркл прогадала с нижнем бельем,потому что ее соски выделялись из под одежды. Меган решила не уделять этомупозорному моменту много внимания и весь вечер делала вид, что ничего непроисходит. Примечательно, что и другие гости выставки также старались незамечать неловкую пикантность.Отметим, что в этот день Маркл нарушила правила поведения королевскойсемьи дважды. Супруга принца Гарри, не дождавшись лакея, закрыла дверьавтомобиля самостоятельно.Этот жест знаменитости вызвал бурную дискуссию в Сети. Помнению многих интернет-обывателей Маркл была вынуждена поступить таким образом, так как прислуга просто отсутствовала поблизости. Поклонникам Меган это показалось милым. Они решили, что супруга принца еще не привыкла к роли члена монаршейсемьи и ведет себя как обычный человек.