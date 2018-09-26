Поэтесса и бывшая жена колбасного короля и олигарха Татьяна Маругова обратилась в программу Прямой эфир за помощью. Она утверждает, что супруг не только пытается лишить ее состояния, но и напрямую угрожает ей и сыну.

Поэтесса и бывшая жена колбасного короля и олигарха Татьяна Маругова обратилась в программу "Прямой эфир" за помощью. Она утверждает, что супруг не только пытается лишить ее состояния, но и напрямую угрожает ей и сыну.Супруги прожили в браке почти 20 лет. Они развелись, когда в жизни Владимира появилась любовница."Половину нашей жизни в нашей постели лежала другая женщина, — рассказывает о своем неприятном открытии Татьяна. – Там была параллельная история: покупка квартир, машин…"После развода Татьяне достались щедрые многомиллионные отступные: квартира в центре Москвы, загородный особняк и даже колбасный завод. Тогда Владимир пообещал, что в жизни его бывшей жены и их общего сына после развода ничего не изменится.Ситуация изменилась, когда любовница родила ребенка. Тут олигарх решил пустить по миру свою бывшую семью. Он готов даже отказаться от сына."Мне стали поступать угрозы: "Что, ты думаешь, что ты бессмертная?" – рассказывает Татьяна о словах своего экс-супруга, за которыми последовали требования быстро переоформить все имущество обратно.Уже три года Татьяна Маругова живет в жуткой ситуации. "Подлоги, обман, запугивание – вот методы моего мужа", — заявляет она, когда после решения суда в ее пользу стали появляться поддельные займы, оформленные задним числом документы.Сейчас Татьяна уже лишилась колбасного завода. При этом ее муж вывел с предприятия не менее 150 миллионов рублей. Это выяснилось после того, как Татьяна Маругова вскрыла черную бухгалтерию.На заводе Владимир Маругов провернул множество махинаций в своей "Мясной империи", он и ранее грабил своих партнеров, отмывал миллионы, подтверждает слова экс-супруги колбасного короля бывший директор завода Евгений Рыбин.Владимир Маругов отказался и от своего сына Александра."После развода отца словно подменили, — признается Александр Маругов. – Я не виделся с ним три года, а при встрече сказал: "Ты не мой сын, ты сын этой женщины". Отец говорил, что он не остановится. Он мне угрожал сжечь дом, даже если там буду я. Он мне говорил, что у него деньги не закончатся никогда, а у мамы закончатся. Я ответил: "Мы не сдадимся. Это нечестно по отношению к женщине, с которой он прожил столько времени. Я не закончу эту борьбу и не дам в обиду свою мать и свою семью".У Татьяны нет ни злости, ни обиды на бывшего мужа. Она только желает, чтобы ее оставили в покое. Но готов ли Владимир отказаться от своих миллионов? Почему он продолжает подделывать подпись бывшей жены на документах? Какую роль в этой истории играет его новая пассия? Ответы на эти и другие вопросы – в программе "Прямой эфир" 25 сентября на канале "Россия".