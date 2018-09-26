Пожар на АЗС в Урус-Мартановском районе Чечни обернулся мощным взрывом. Свидетелями ЧП стали несколько десятков человек, многие из которых снимали вздымающийся к небесам огненный столб на видео.

Пожар на АЗС в Урус-Мартановском районе Чечни обернулся мощным взрывом. Свидетелями ЧП стали несколько десятков человек, многие из которых снимали вздымающийся к небесам огненный столб на видео.Пламя вспыхнуло на заправке на окраине села Гехи около полудня. Первоначально огонь охватил три резервуара с бензином, но перекинулся еще на две цистерны, а общая площадь пожара достигла 900 квадратных метров.Еще до приезда спасателей на заправке прогремел мощный взрыв: на кадрах видно, как местные жители разбегаются по сторонам после выбившего стекла в окрестных домах хлопка, а к облакам устремляется огненный гриб.К настоящему моменту пожар, которому была присвоена вторая категория сложности из пяти, ликвидирован, в результате ЧП никто не пострадал.