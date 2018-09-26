В казахстанской Астане мужчина спас 7-летнего малыша, который выпал с балкона 10-этажного дома. Как передает издание Tengrinews.kz, инцидент произошел 24 сентября, а спасителем ребенка оказался 28-летний сосед снизу Артем Карев. По его словам он услышал крики, открыл окно, увидел мальчика и успел подхватить его, когда тот падал вниз. Матери малыша, которая наблюдала за драматической сценой снизу во дворе, стало плохо и ей пришлось вызывать скорую помощь.

В казахстанской Астане мужчина спас 7-летнего малыша, который выпал с балкона 10-этажного дома.Как передает издание Tengrinews.kz, инцидент произошел 24 сентября, а спасителем ребенка оказался 28-летний сосед снизу Артем Карев.По его словам он услышал крики, открыл окно, увидел мальчика и успел подхватить его, когда тот падал вниз.Матери малыша, которая наблюдала за драматической сценой снизу во дворе, стало плохо и ей пришлось вызывать скорую помощь.Ребенок объяснил своему спасителю, что он был дома один ,и ему стало скучно. Мальчик захотел погулять, оделся, вышел на балкон, разрезал ножом москитную сетку, начал спускаться вниз и повис.В настоящее время он передан матери, состояние обоих – удовлетворительное.