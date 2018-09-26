Сотрудники полиции ОМВД России по району Аэропорт помогли 16-летнему подростку, находившемуся на деревянном плоту, добраться до берега...

«Сотрудники полиции ОМВД России по району Аэропорт помогли 16-летнему подростку, находившемуся на деревянном плоту, добраться до берега», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о том, что на поверхности пруда, расположенного на улице Самеда Вургуна, на деревянном сооружении в виде плота плавает несовершеннолетний. Оттолкнувшись от ограждения, подросток оказался в нескольких метрах от берега и самостоятельно вернуться не мог.На место незамедлительно выехали сотрудники отдельной роты ППСП, инспектор ПДН и помощник начальника ОМВД России по району Аэропорт г. Москвы. Используя автомобильные тросы, полицейские вытянули плот и помогли мальчику сойти на берег.В настоящее время здоровью подростка ничего не угрожает, с ним проведена профилактическая беседа. Родители несовершеннолетнего были немедленно уведомлены о совершенном поступке. В отношении матери составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29