Злоумышленница, имевшая доступ к системе счетов клиентов, похитила денежные средства со счета пожилой женщины и распорядилась ими по своему усмотрению...

Оперативники ОМВД России по району Лефортово задержали 35-летнюю приезжую по подозрению в краже денежных средств у пожилой москвички.В дежурную часть территориального отдела полиции обратилась 80-летняя жительница столицы. По словам заявительницы, она обнаружила, что с ее банковского счета пропали денежные средства в размере 150 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Ею оказалась сотрудница учреждения, имевшая доступ к счетам клиентов. Злоумышленница похитила денежные средства и впоследствии распорядилась ими по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Лефортово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18