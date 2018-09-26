Начальник УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Шамиль Сибанов вручил благодарность, а также ценный подарок жительнице округа, которая помогла задержать подозреваемого в грабеже...

Начальник УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Шамиль Сибанов в присутствии личного состава вручил благодарность, а также ценный подарок жительнице округа Оксане Кравченко, которая 6 сентября в поселении Щаповское помогла задержать подозреваемого в грабеже.Оксана Кравченко стала очевидцем преступления. Находясь на своем рабочем месте в одном из гипермаркетов поселения, женщина увидела, что неизвестный мужчина, взяв с полок продукцию на сумму более 3 тысяч рублей, стремительно направился к выходу, не оплатив товар. Оксана Кравченко вместе с одним из покупателей не растерялась и бросилась за убегающим мужчиной. Задержав злоумышленника, они передали его сотрудникам патрульно-постовой службы межмуниципального отдела МВД России «Куриловское» г. Москвы.Задержанным оказался 35-летний безработный местный житель.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Шамиль Сибанов поблагодарил Оксану Кравченко за неоценимую помощь и активную гражданскую позицию, а также выразил искренние слова восхищения ее смелости и твердости духа, проявленные в столь серьезной ситуации. «Этот случай должен послужить примером для всех нас и для сотрудников, стоящих на страже порядка, и для мирных жителей. Только такое эффективное взаимодействие сотрудников органов внутренних дел и граждан не только укрепляет доверие к другу к другу, но и приближает нас к общей цели – безопасности и спокойствию жителей округа», – отметил полковник полиции.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79