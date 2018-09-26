В Сети обнародовали провокационное фото певиц Ирины Аллегровой и Любови Успенской. Знаменитости выражают теплые чувства друг к другу.

В Сети обнародовалипровокационное фото певиц Ирины Аллегровой и Любови Успенской. Знаменитостивыражают теплые чувства друг к другу.На фанатской странице "шальнойимператрицы" российского шоу-бизнеса поклонники опубликовали архивный снимок сосъемок музыкальной программы "Три аккорда" Первого канала. Скорее всего кадр был снятво время перерыва и не предназначался для широкого тиражирования. На фото Иринаи Любовь, сидя в креслах, тянуться друг к другу губами.Отметим, что поклонники свосторгом приняли компрометирующий пост. Более пяти тысяч человек оставилиотметки "Нравится" под публикацией. Многие фанаты Аллегровой рассказали освоей симпатии к Успенской."Люба и Ира , вы сногсшибательны и красивы!(здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", "Ах Люба, Любонька. Целую тебя в губоньки.....Обожаемые мною девушки!!!😘", "Две мои любимыепевицы. Слушаю только ваши песни, приятно видеть вас на одной фотографии 💗💗💗", "мои самые, самые... которые однаподдерживает меня своими песнями по жизни, а другую обожал мой покойный муж,спасибо Вам за отличный кадр😘", – нескупились на похвалу интернет-обыватели.Примечательно, что были ите, кто отнесся к поцелую звезд с юмором. "Это у них от Брежнева наверноеосталось😂😂😂", "Ядовитыйпоцелуй шоубизнеса", "Ирина только с Успенской целуются))) помню фото вмолодые годы, точно так же)))) в губы", – шутили фолловеры.