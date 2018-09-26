В Сети обнародовали
провокационное фото певиц Ирины Аллегровой и Любови Успенской. Знаменитости
выражают теплые чувства друг к другу.
В Сети обнародовали
провокационное фото певиц Ирины Аллегровой и Любови Успенской. Знаменитости
выражают теплые чувства друг к другу.
На фанатской странице "шальной
императрицы" российского шоу-бизнеса поклонники опубликовали архивный снимок со
съемок музыкальной программы "Три аккорда" Первого канала. Скорее всего кадр был снят
во время перерыва и не предназначался для широкого тиражирования. На фото Ирина
и Любовь, сидя в креслах, тянуться друг к другу губами.
Отметим, что поклонники с
восторгом приняли компрометирующий пост. Более пяти тысяч человек оставили
отметки "Нравится" под публикацией. Многие фанаты Аллегровой рассказали о
своей симпатии к Успенской.
"Люба и Ира , вы сногсшибательны и красивы!
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", "Ах Люба, Любонька. Целую тебя в губоньки.....
Обожаемые мною девушки!!!😘", "Две мои любимые
певицы. Слушаю только ваши песни, приятно видеть вас на одной фотографии 💗💗💗", "мои самые, самые... которые одна
поддерживает меня своими песнями по жизни, а другую обожал мой покойный муж,
спасибо Вам за отличный кадр😘", – не
скупились на похвалу интернет-обыватели.
Примечательно, что были и
те, кто отнесся к поцелую звезд с юмором. "Это у них от Брежнева наверное
осталось😂😂😂", "Ядовитый
поцелуй шоубизнеса", "Ирина только с Успенской целуются))) помню фото в
молодые годы, точно так же)))) в губы", – шутили фолловеры.