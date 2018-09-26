Атомная подводная лодка Казань отправилась в море на заводские испытания. Об этом рассказал генеральный директор конструкторского бюро Малахит Владимир Дорофеев. Передача боевого корабля российскому флоту намечена на 2019 год.

Атомная подводная лодка "Казань" отправилась в море на заводские испытания. Об этом рассказал генеральный директор конструкторского бюро "Малахит" Владимир Дорофеев. Передача боевого корабля российскому флоту намечена на 2019 год, сообщает агентство ТАСС.Новая АПЛ относится к проекту 885М "Ясень-М". Это серия многоцелевых подлодок, вооруженных крылатыми ракетами. Они должны сформировать самую мощную ударную группировку в российских ВМФ. Первая подобная субмарина уже служит на Северном флоте и выполняет боевые задачи в разных районах Мирового океана, а ее экипаж получает бесценный опыт, заявил ранее командующий Военно-морскими Силами РФ Владимир Королев.Достоверных данных о подлодках "Ясень-М" нет. По информации из открытых источников, длина корабля – 120 метров, водоизмещение около 8 тысяч тонн. Вооружение – вертикальные пусковые установки крылатых ракет "Калибр".