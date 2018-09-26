Испанская газета Marca составила символическую сборную худших игроков сезона 2017/18. В эту компанию попал новичок Локомотива Бенедикт Хёведес, выступавший тогда за Ювентус.

Испанская газета Marca составила символическую сборную худших игроков сезона 2017/18. В эту компанию попал новичок "Локомотива" Бенедикт Хёведес, выступавший тогда за "Ювентус".Чемпион мира 2014 года перешел из "Шальке" в "Ювентус". Но в новом клубе немецкий защитник сыграл лишь три встречи. Половину сезона Бенедикт залечивал травму, а во второй слишком долго набирал форму. Летом Хёведес покинул ряды чемпионов Италии и подписал четырехлетний контракт с московским "Локомотивом".ТАСС приводит полный состав антисборной, в которую угодил немецкий легионер "Локомотива". В список вошли Лорис Кариус ("Ливерпуль" / "Бешикташ"), защитники Леонардо Бонуччи ("Милан" / "Ювентус"), Бенедикт Хёведес ("Ювентус") и Виктор Линделеф ("Манчестер Юнайтед"), полузащитники Месут Озил ("Арсенал"), Уэсли Снейдер ("Ницца" / "Аль-Гарафа"), Тьемуэ Бакайоко ("Челси" / "Милан") и Гансо ("Севилья" / "Амьен"), а также нападающие Алексис Санчес ("Арсенал" / "Манчестер Юнайтед"), Келечи Ихеаначо ("Лестер") и Лусиано Вьетто ("Атлетико" / "Валенсия" / "Фулхэм").