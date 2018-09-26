Президент США Дональд Трамп 25 сентября выступил перед мировыми лидерами на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Его речь вызвала у присутствующих неожиданную реакцию.

Президент США Дональд Трамп 25 сентября выступилперед мировыми лидерами на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.Его речь вызвала у присутствующих неожиданную реакцию.В зале Генассамблеии ООН были слышны смешки после того, как Трамп рассказал о положительных изменениях в США после его избрания. В частности,американский лидер заявил, что менее чем за два года смог достичь больше, чемвсе его предшественники за тот же срок.Особенноамериканский президент рассмешил своих германских союзников, в очередной раз попытавшись напасть на Россию и проект "Северный поток-2".Об этом на своей странице в Facebook сообщила официальный представитель МИД нашей страны МарияЗахарова. "Сказал только, что Германия должна срочно переориентироватьсяна другие энергетические возможности, иначе будет зависеть от России. На этихсловах делегация ФРГ захихикала", – написала Захарова.Стоитотметить, что смех в зале немного остудил пыл зазнавшегося американского лидера.ПрезидентСША отметил, что не ожидал такой реакции, но назвал ее "нормальной", после чегопродолжил рассказывать о достижениях своей администрации. Так, ондоложил участникам заседания о росте экономики, сокращении безработицы и другихуспехах США.Кроме того, в рамках своего выступления в ООНТрамп заявил, что Соединенные Штаты продолжат давить на Иран, в частности новыми санкциями. Также он сказал, что США будут продолжать бороться задемократию в Сирии и стремиться к достижению мира между Израилем и Палестиной.