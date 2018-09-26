Обделили лекарствами. Владимирская прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы.

Обделили лекарствами. Владимирская прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы. Она инвалид 1-й группы, по медицинским показаниям врач назначил ей перечень лекарств. Их женщина должна получать в медучреждении бесплатно и регулярно. Однако в городской клинической больнице № 5 г. Владимира требования закона проигнорировали. В связи с нарушениями прокуратурой города в адрес главного врача медучреждения внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. Обеспечение инвалида лекарственным препаратом теперь контролируют в надзорном органе.