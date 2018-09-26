Водитель автомобиля, на котором перевозили деньги, выбрал момент, когда на него никто не смотрел, и похитил из сумки часть денежных средств...

«Оперуполномоченные ОУР ОМВД России по району Хамовники задержали 41-летнего мужчину по подозрению в краже свыше 4 млн 700 тысяч рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть территориального отдела полиции обратился 39-летний житель Подмосковья, являющийся руководителем одной из организаций. Как рассказал заявитель, по его просьбе бухгалтер сняла со счета фирмы крупную сумму денег, которую должна была передать его супруге, однако при пересчете выяснилось, что часть денег пропала.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Перекопской улице. Им оказался 41-летний москвич.Как было установлено, злоумышленник работал водителем в этой же организации и на его автомобиле перевозились денежные средства. Выбрав момент, когда на него никто не смотрел, мужчина похитил из сумки часть денежных средств и скрылся. Похищенными деньгами он распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61