Осенняя призывная компания, которая стартует уже 1 октября, может оказаться намного напряженней весеннего призыва в армию. Об этом было заявлено сегодня в ходе расширенного заседания областной призывной комиссии в Белом доме.

Осенняя призывная компания, которая стартует уже 1 октября, может оказаться намного напряженней весеннего призыва в армию. Об этом было заявлено сегодня в ходе расширенного заседания областной призывной комиссии в Белом доме. Этой осенью Министерство обороны ждет от Владимирской области почти полторы тысячи призывников. Это на 200 человек больше, чем во время весеннего призыва. А у военкомов есть нарекания к работе муниципалитетов по поиску уклонистов. По данным областного военкомата, по сравнению с другими областями в нашем регионе больше всего молодых людей призывного возраста, которым, несмотря на все усилия, так и не удалось вручить повестки в военкомат. Весной в списках не получивших повестки значилось больше двух тысяч человек. И, как заявил главный военком региона Владимир Кручинин, если к их поиску активно не подключатся правоохранительные органы и местные власти, то выполнить задание Министерства обороны будет непросто.Владимир Кручинин, военком области: "Работники военных комиссариатов в муниципальных образованиях - в основном, женщины с зарплатой в 10-11 тысяч рублей вынуждены ездить на общественном транспорте по деревням, выполняя мероприятия розыска. Это неправильно! Я попрошу в ходе призывной компании подойти с пониманием и по возможности, а я уверен, возможность такая будет. И органам внутренних дел и главам муниципальных образований оказать содействие военным комиссариатам для выделения автотранспорта для проведения розыскных мероприятий. Если мы этого не сделаем, то вопрос призыва и выполнения задания на призыв будет поставлен под угрозу".Еще одна серьезная проблема, о которой говорят военкомы районов области, - укомплектованность медицинских комиссий узкими специалистами. И очередь на дополнительные обследования призывников. Практически повсеместно не хватает ЛОРов, окулистов и неврологов. Это, по словам Владимира Кручинина, затягивает выдачу заключений о годности к военной службе. А справки, в которых нет подписи хотя бы одного врача, становятся поводом для обращения призывников в суды. В Департаменте здравоохранения такую ситуацию объяснили нехваткой кадров и предложили совместно добиваться разрешения привлекать к медосмотрам врачей из частных клиник.Елена Овчинникова, заместитель директора Областного департамента здравоохранения: "Укомплектованность медицинскими кадрами во Владимирской области стала лучше. Но все равно она недостаточна. Норма, чтобы все было хорошо, - 43 на 10 тысяч населения, 43 врача. Мы добились повышения на 2 единицы, но у нас все равно 28 на 10 тысяч населения. Отоларингологами область обеспечена на 48%. Перед нами поставлена задача, мы ее будем выполнять, но у нас есть частные организации. У нас их 36, которые участвуют в программе госгарантий. Почему бы не внести законодательно изменения. Хотя бы те организации, которые работают в программе госгарантий, чтобы они тоже давали своих врачей!"