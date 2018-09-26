Кейт Миддлтон сходит с ума от ревности, пока принц Уильям катается по командировкам. Герцогиня мечтает сопровождать мужа в поездках, но очередной ребенок не позволяет ей даже просто выйти из дома.

Кейт Миддлтон сходит с ума от ревности, пока принц Уильям катается по командировкам. Герцогиня мечтает сопровождать мужа в поездках, но очередной ребенок не позволяет ей даже просто выйти из дома."Я рад, что впервые посещаю Намибию. Мне жаль только, что моя жена Кэтрин не может присоединиться ко мне", – заявил на официальном приеме внук Елизаветы II.По словам Уильяма, Кейт осталась одна с детьми в Великобритании, хоть и безумно хотела сопровождать его во время визита по африканским странам. Принц не стал скрывать, что его супруга сходит с ума от гнева, пока он катается по странам и проводит время вдали от семьи, пишетDaily Express."Она очень ревнива, особенно потому, что я смогу хорошенько выспаться вдали от наших детей", – неудачно пошутил Уильям, чем вызвал неодобрение поклонников Миддлтон.Народ в Сети накинулся на принца, который с легкостью оставил дома жену и детей, да еще и шутит о них не в самом приятном ключе. "Хамство какое. Кейт разрывается одна с тремя малышами", "О мой бог, Уильям, что ты несешь", "Хорошо Уильяму шутить о бессонных ночах, когда все заботы о детях на хрупких плечах Кейт", "Конечно он злится, не успела одного родить, как другой на подходе, а Уильяму все шутки", – написали британцы в ответ на речь принца.Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон обвенчались 29 апреля 2011 года. Сегодня у пары подрастают трое детей. 22 июля 2013 года родился первенец — Джордж Александр Луи, принц Кембриджский. 2 мая 2015 года на свет появилась принцесса Шарлотта Елизавета Диана. 23 апреля 2018 года герцогиня родила сына Луи Артура Чарльза.