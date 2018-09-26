Тепло придёт не ко всем. Как сообщает Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс», перед стартом отопительного сезона долг потребителей за тепловую энергию составляет 416,5 млн рублей.

Тепло придёт не ко всем. Как сообщает Владимирский филиал ЭнергосбыТ Плюс, перед стартом отопительного сезона долг потребителей за тепловую энергию составляет 416,5 млн рублей. Из них юрлица должны тепловикам почти 63 миллиона, а бытовые потребители более 380. Теперь злостные неплательщики рискуют остаться без тепла, так как отсутствие задолженности - обязательное условие для подачи теплоносителя. Так, батареи в областном центре не потеплеют минимум в 15 компаниях. Долги есть и у 80 "управляшек", и ТСЖ. В рейтинг крупнейших предприятий-должников попали Автоприбор, с суммой долга 10.3 миллиона рублей, и Центральное жилищно-коммунальное управление Минобороны России, с суммой 4,3 миллиона рублей.