Подача тепла в жилые дома начнется 1 октября и будет проходить поэтапно в течение пяти дней

Подача тепла в жилые дома начнется 1 октября и будет проходить поэтапно в течение пяти днейГлава администрации Костромы Алексей Смирнов подписал постановление о начале отопительного сезона с 27 сентября, сообщает пресс-служба муниципалитета.Сначала тепло будут подавать в больницы, школы и детские сады. Все объекты социальной сферы планируется подключить к теплоснабжению в течение трех дней. Подача тепла в жилые дома начнется 1 октября и будет проходить поэтапно в течение пяти дней: сначала малоэтажные здание, затем высотки. Такой порядок установлен нормами и правилами технической эксплуатации тепловых сетей.«В случаях выявления повреждений на тепловых сетях или в домах незамедлительно к работам по их устранению будут приступать аварийные бригады ТГК-2 и МУП «Городские сети». Все они усилены и переведены на круглосуточный режим работы, — заявил заместитель главы администрации Костромы Марк Красильщик.По его словам, все ремонтные работы на тепловых сетях, которые влияют на начало отопительного сезона, уже завершены. Городская администрация будет требовать от всех организаций строго придерживаться установленного графика.