Третий пилот по развитию итальянской команды Ferrari Антонио Джовинацци начнет следующий сезон Формулы-1 в швейцарской команде Sauber. Итальянец станет вторым пилотом конюшни и станет партнером финна Кими Райкконена.

Третий пилот по развитию итальянской команды Ferrari Антонио Джовинацци начнет следующий сезон "Формулы-1" в швейцарской команде Sauber. Итальянец станет вторым пилотом "конюшни" и станет партнером финна Кими Райкконена."Я рад присоединиться к Sauber. Мне невероятно приятно участвовать в гонках за свою новую команду. Теперь моя мечта сбылась, — признается Джовинаццо, слова которого приводит Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт команды. – Являясь итальянцем, для меня является огромной честью представлять Alfa Romeo в "Королевских гонках"."Я невероятно мотивирован и уже не могу дождаться старта работы в новой команде для того, чтобы двигаться в сторону больших успехов. Хотел бы поблагодарить Ferrari и Sauber за предоставленную возможность проявить себя".Напомним, что Джовинаццо в Ferrari был партнером российского пилота Даниила Квята. Ожидается, что сам россиянин также начнет следующий сезон "Формулы-1" основным пилотом в Toro Rosso, о чем могут объявить уже на ближайшем этапе сезона – Гран-при России в Сочи.