Аэрофлот внес в особый реестр имена первых авиадебоширов, которых в ближайший год не пустят на борт.

"Аэрофлот" внес в особый реестр имена первых авиадебоширов, которых в ближайший год не пустят на борт. Это два пассажира, которые устроили драку во время полета из столицы в Алма-Ату, и еще один особо отличившийся путешественник, который оскорблял экипаж и мешал попутчикам на рейсе Москва-Уфа. На последнего заведено еще и уголовное дело.Запрет на полеты от "Аэрофлота" скоро получат еще четыре воздушных хулигана. Ни на сайте, ни в кассах билеты им не продадут. Все это стало возможным благодаря поправкам в закон, которые вступили в силу летом этого года. В авиакомпании надеются, что такая жесткая мера заставит дебоширов пересмотреть свое поведение.