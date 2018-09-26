ГУ МЧС по Москве сообщило, что площадь пожара в комплексе складов на Амурский улице на востоке Москвы увеличилась до 900 квадратных метров.

ГУ МЧС по Москве сообщило, что площадь пожара в комплексе складов на Амурский улице на востоке Москвы увеличилась до 900 квадратных метров.В результате пожара частично обрушилась крыша и одна из стен здания. В ведомстве рассказали, что внутри здания взорвался газовый баллон, в связи с этим личный состав работников МЧС отведен на безопасное расстояние, передает ТАСС.По словам администрации комплекса, внутри одноэтажного помещения находилась бумажная продукция.Сведений о пострадавших в результате пожара пока не поступало.