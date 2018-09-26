26.09.2018

2018-09-26 12:10:38

Погибли люди: под Нижним Новгородом столкнулись грузовик и микроавтобус

В ночь на 26 сентября на 471-м километре федеральной трассы М-11 в Окуловском районе Нижегородской области столкнулись грузовой автомобиль Mercedes и микроавтобус

Mercedes-Benz Sprinter, двигавшиеся в попутном направлении, передает . В результате ДТП погибли двое пассажиров, еще девять человек были доставлены в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.