Актер Станислав Садальский взбесился от упоминания Иосифа Кобзона в афише. Выступление почившей звезды анонсировали на юбилейном концерте Юрия Николаева.

Актер Станислав Садальский взбесился от упоминания Иосифа Кобзонав афише. Выступление почившей звезды анонсировали на юбилейном концерте Юрия Николаева.Вскоре в московском "Крокус Сити Холле" состоится 70-летнийюбилей известного телеведущего и актера. Планируется, что на мероприятии будутпеть многие знаменитости – Григорий Лепс, Леонид Агутин, Сергей Лазареви другие.Примечательно, что на рекламных плакатах упоминается ИосифКобзон, которого не стало 30 августа. Этот факт очень разозлил Садальского, он заявил,что, возможно, ныне покойного Кобзона тащат на сцену ради рекламы, либоорганизаторам настолько наплевать, что они даже не потрудились исправить афиши."Ужас.. почитайте афишу, зачем мертвых трогать в декабре2018 вам так не кажется, а может это специально сделали, рекламный ход... тогдапротивно...((( и еще один позорный факт. Когда режиссер Мотыль умер, топрезидент Медведев прислал его покойной жене Людмиле (почившей 5 лет назад)соболезнование (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –Прим. ред.)", – разразился гневом Станислав в своем личном Instagram.Поклонники предположили, что, записиартиста будут демонстрировать в зале, как дань памяти. Другие же решили, что этопросто ошибка. Кто-то даже попытался успокоить артиста. "Кобзона уже убрали с афиши на сайте Крокуса", "Афишапросто скорее всего давно напечатана, чтоб не перепечатывать решили итак сойдет","Просто афиши изтотавливают заранее. Конечно ,надо было бы замазать, но.... как все у нас через одно место делается", -рассуждали поклонники Садальского.