26.09.2018

2018-09-26 12:50:51

Последствия страшной аварии автобуса с грузовиком попали на видео

Утром 26 сентября около поворота на деревню Макарово неподалеку от подмосковного Домодедова столкнулись автобус, грузовик и легковая машина, передает РЕН ТВ. В результате ДТП пострадали восемь человек. Они получили травмы средней и легкой степени тяжести. На месте работают сотрудники экстренных служб. Очевидцы сняли происходящее на видео.