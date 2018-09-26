Посольство КНДР в Москве опровергло информацию о том, что ликвидированное на прошлой неделе подпольное казино находилось на территории дипломатической миссии.

Посольство КНДР в Москве опровергло информацию о том, что ликвидированное на прошлой неделе подпольное казино находилось на территории дипломатической миссии.Об этом пресс-служба посольства сообщила РИА Новости.Ранее сообщалось о том, что Следственный комитет России проинформировал общественность о задержании 100 человек и закрытии в Москве 15 казино и игровых клубов в рамках уголовных дел об организации незаконной игорной деятельности и создании преступного сообщества.Правоохранительные органы сообщают, что подпольные казино действовали в Москве с мая 2016 года – под разными букмекерскими вывесками.При этом, как сообщил информированный источник в силовых органах столицы, одно из подпольных казино находилось в здании посольства КНДР на Мосфильмовской улице.В России игорный бизнес запрещен с 1 июля 2009 года на всей ее территории, кроме специальных зон: вблизи Владивостока, на Алтае, под Калининградом и на азовско-черноморском побережье Кавказа. Позже президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Сочи и в Крыму.