Предприниматель поставлял по госконтрактам недоброкачественное сливочное масло

Предприниматель поставлял по госконтрактам недоброкачественное сливочное маслоИндивидуальный предприниматель, поставлявший некачественное сливочное масло в больницы Владимирской области, вернул этим учреждениям более 6 млн рублей, сообщает СУ СК РФ по региону.Предприниматель с 2009 году торгует молочными продуктами. С декабря 2016 по июнь 2017 года он заключил госконтракты на поставку сливочного масла, соответствующего ГОСТу и спецификациям.Бизнесмен поставлял продукцию в муромский детский дом и муромский родильный дом, городскую больницу №2 Владимира, областной клинический онкологический диспансер, областную детскую клиническую больницу, владимирский областной психоневрологический интернат и другие учреждения.По версии следствия, предприниматель поставлял недоброкачественное и не рекомендованное к употреблению сливочное масло. В результате бюджету Владимирской области причинен ущерб в размере около 6,1 млн рублей. Бизнесмену было предъявлено обвинение в мошенничестве.В ходе следствия обвиняемый возместил ущерб, в полном объеме вернув средства на счета 25 социальных учреждений.