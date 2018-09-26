Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин собрал необходимое количество подписей для регистрации в качестве кандидата на пост главы ДНР. Об этом журналистам сообщила председатель ЦИК республики Ольга Позднякова.

Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин собрал необходимое количество подписей для регистрации в качестве кандидата на пост главы ДНР. Об этом журналистам сообщила председатель ЦИК республики Ольга Позднякова.В Центральную избирательную комиссию поступили первые подписные листы от кандидата Пушилина — это 18 томов, в которых 10123 подписи. Денис Пушилин лично прибыл в ЦИК и передал папки с подписями. Подписи проверят специалисты, после чего Центризбирком примет решение о регистрации или отказе в регистрации кандидата на пост главы ДНР. В ЦИКе также пояснили, что этого количества достаточно для регистрации на участие в выборах.Как напоминает РИА Новости, прием документов от кандидатов ЦИК ДНР начал 21 сентября. Первым зарегистрировался Денис Пушилин. Позднее документы для участия в выборах на пост главы ДНР подали еще шесть человек — один из бывших лидеров ополчения Павел Губарев, судья "украинского народного трибунала", где рассматриваются уголовные дела по факту совершения украинскими властями военных преступлений в Донбассе Елена Шишкина, бывший глава городов Енакиево и Горловка Роман Храменков, Игорь Хакимзянов, который был министром обороны республики в 2014 году, замминистра образования республики Владимир Медведев и экс-глава министерства агропромышленной политики и продовольствия Иван Михайлов.Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы. Предыдущий глава ДНР Александр Захарченко был убит в результате теракта 31 августа.