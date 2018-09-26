Временно возглавить Астраханскую область президент России Владимир Путин предложил Сергею Морозову. На встрече в президентской резиденции в Ново-Огареве Путин предложил замглаве Федеральной таможенной службы поработать в одном из российских регионов.

Временно возглавить Астраханскую область президент России Владимир Путин предложил Сергею Морозову. На встрече в президентской резиденции в Ново-Огареве Путин предложил замглаве Федеральной таможенной службы поработать в одном из российских регионов.Сергей Морозов, по словам главы российского государства, показал хорошие результаты и ответственное отношение к делу. До назначения в ФТС, которая входит в системы Минфина, он был помощников министра обороны, напоминает "Интерфакс"."Край очень богатый, прежде всего людьми, их талантами, и природными ресурсами, промышленность в целом развита достаточно эффективно", — презентовал новую должность Сергею Морозову президент.Астраханская область очень тесно связана с внешнеэкономической деятельностью, пояснил Морозову Владимир Путин. 13 процентов ее внутреннего регионального продукта формируется за счет внешнеэкономической деятельности в том числе с Казахстаном, Азербайджаном, Туркменистаном. А если учитывать и все косвенные составляющие, то и вся четверть ВРП."Я уже не говорю о добыче углеводородов", — добавил президент.Путин также добавил, что и судостроение в Астраханской области также создавалось с расчетом на добычу нефти в Каспийском регионе.Долгое время возглавлявший Астраханскую область Александр Жилкин ранее обратился в Кремль с просьбой перевести его на другое место работы.Также Владимир Путин решил сменить руководство в Кабардино-Балкарии.