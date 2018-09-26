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<a href="http://33live.ru/novosti/26-09-2018-raboty-vypolnyayut-tolko-posle-poruchenij-sverxu.html" target="_blank">Работы выполняют только после поручений сверху?</a> - Дорога стала безопасной. На проезжей части на улице Красносельской появились «лежачий полицейский» и «зебра». Оборудовали возле искусственной неровности и нерегулируемого пешеходного перехода и соответствующие знаки. Напомним, об опасном автопути мы рассказывали еще в июле этого года, тогда проезжую часть людям приходилось переходить на свой страх и риск. Но и после ремонта к проделанным работам остались вопросы. Что не нравится людям, расскажем далее.