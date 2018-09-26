Дорога стала безопасной. На проезжей части на улице Красносельской появились «лежачий полицейский» и «зебра». Оборудовали возле искусственной неровности и нерегулируемого пешеходного перехода и соответствующие знаки. Напомним, об опасном автопути мы рассказывали еще в июле этого года, тогда проезжую часть людям приходилось переходить на свой страх и риск. Но и после ремонта к проделанным работам остались вопросы. Что не нравится людям, расскажем далее.
Дорога стала безопасной. На проезжей части на улице Красносельской появились лежачий полицейский и зебра. Оборудовали возле искусственной неровности и нерегулируемого пешеходного перехода и соответствующие знаки. Напомним, об опасном автопути мы рассказывали еще в июле этого года, тогда проезжую часть людям приходилось переходить на свой страх и риск. Но и после ремонта к проделанным работам остались вопросы. Что не нравится людям, расскажем далее.
Теперь эту дорогу переходить не страшно, говорят местные жители. На участке автопути наконец-то появился "лежачий полицейский", рядом нарисовали зебру, поставили соответствующие знаки. Работы закончили неделю назад.
Сергей Варзанов, активист: "Ситуация совсем изменилась, машины останавливаются, тормозят, правда, люди не совсем привыкли, но, думаю, со временем всё будет хорошо. Во-первых, спасибо вам за содействие".
Эти кадры мы снимали в конце июля. Тогда ещё здесь не было ни зебры, ни знаков, ни лежачих полицейских. Автомобилистам обзор закрывали зеленые насаждения, и пешеходы переходили проезжую часть на свой страх и риск. А ведь по этой дороге ходят жители не только соседних домов. Каждые выходные со службы в местном храме возвращаются сотни верующих. Обращения местных жителей в различные инстанции оставались без ответа. Дело сдвинулось с мёртвой точки только перед выборами. Тогда с жителями района встретилась Светлана Орлова
. Люди пожаловались на дорогу, и здесь сразу же начались работы.
За дорогу, конечно, спасибо, говорят жители. Но почему городские чиновники работают только после поручений губернатора?
Сергей Варзанов, активист: "Администрация так и не отреагировала оперативно. Всё прошло через губернатора. Это, по-моему, непорядок". - "Считаете, это неправильно?" - "Конечно, люди, которые должны заниматься этими вопросами, ими не занимаются. Есть обращение граждан, желание граждан, есть служба ЖКХ, а решает губернатор".
Кстати, на улице Красносельской есть ещё над чем работать. В порядок привели только проезжую часть. А рядом ещё имеются не оборудованные контейнерные площадки и разбитый тротуар.
Сергей Кузьмин, старший по улице Красносельская: "Из-за тротуаров, которые находятся в аварийном состоянии, жителям приходиться двигаться по проезжей части, тем самым подвергая себя опасности с колясками и велосипедами".
Писать об этих проблемах местные жители будут депутату горсовета от этого округа, в районную администрацию и мэрию. Вот только помогут ли им там? Или опять незначительные вопросы нужно будет решать через главного человека области?