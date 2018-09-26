Пристыженный членом экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадимом Манукяном актер Станислав Садальский вспылил. Артист в грубой форме ответил общественнику.

Пристыженный членом экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадимом Манукяном актер Станислав Садальский вспылил. Артист в грубой форме ответил общественнику."Какая отвратительная рожа! (С) А если серьезно – предлагаю Манукяну начать сбор подписей "За неразглашение диагнозов"!Я, к примеру, могу точно сказать, что данный товарищ страдает ожирением 3 степени с риском ССЗ 4 степени", – написал в своем блоге артист Орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).Далее Садальский обвинил общественного деятеля в создании новостных уток. "Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Мается информационными вбросами и от этого выпускает газы раз в неделю", – заявил актер, добавив, что общественнику нужно принять известный препарат от проблем с желудком.Вадим Манукян не остался в долгу и колко ответил обиженному артисту. "Нет, я конечно понимал, что работа Садальского в качестве ведущего передачи связанной с таблетками может впоследствии заставить его почувствовать себя главным диагностом России, но Станислав Юрьевич превзошел сам себя. За работу моего желудочно-кишечного тракта пусть не беспокоится. Все работает как швейцарские часы. Садальскому я советую сосредоточиться на лицедействе и больше не публиковать свои диагнозы по фотографиям", – сообщил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме в беседе с Dni.Ru.Напомним, началось все с того, что актер поделился переживаниями за здоровье Аллы Пугачевой. "Наверное, она уже инсулинозависимая. Диабет не щадит никого!", – огорошил он общественность. О болезни Примадонны, по мнению Садальского, свидетельствует ее внешний вид.За певицу заступился Вадим Манукян. Общественник попросил главного сплетника российской эстрады держать интимные тайны звезд при себе, даже если он уверен в правдивости слухов. "Он может сколько угодно критиковать творческие просчеты и неудачи артистов, чем возможно окажет им большую услугу, но касаться темы их здоровья, на мой взгляд это низко", – отметил Манукян.