Голливудская актриса Анджелина Джоли, несмотря на скандал вокруг своего имени, очень востребована у режиссеров. Не успела она отдохнуть от работы во второй части фильма Малефисента, как ее уже завербовали в новый проект.

Голливудская актриса Анджелина Джоли, несмотря на скандалвокруг своего имени, очень востребована у режиссеров. Не успела она отдохнутьот работы во второй части фильма Малефисента, как ее уже завербовали в новыйпроект.Джоли на время оставила свои дрязги с пока еще мужем БредомПиттом и отправилась на съемочную площадку фантастического фильма Come Away. Окартине пока известно мало, лента даже не получила названия для российскогопроката.Примечательно, что как только Джоли приехала на работу,студию окружили папарацци. Они успели заснять знаменитость, когда она шла от вагончикагримера к площадке.Фотографии моментально просочились в Сеть. На них артисткавыглядит очень необычно. Джоли облачена в костюм начала 1900-х годов. Белаяблузка с пышными рукавами и кружевным воротником, зеленая юбка в пол, передниксхожего цвета и коричневые балетки. Голову Анджелины венчал пышный парик из светлыхволос.Создатели ленты планируют соединить две знаменитые детскиесказки – "Алису в Стране чудес" Льюиса Кэрролла и "ПитераПэна" Джеймса Мэтью Барри. В приквеле Питер иАлиса будут братом и сестрой. Когда в результате несчастного случая погибает ихстарший брат, они пытаются помочь родителям пережить утрату.Детям приходитсявыбирать между реальностью и вымыслом, что приводит их в Нетландию и Странучудес. Роли, страдающих от потери мамы и папы, исполнят Анджелина Джоли и Дэвид Ойелоуо.Режиссер Бренд Чепмен планирует выпустить ленту наэкраны в 2020 году.Примечательно, что съемки проходят в Великобритании, поэтому,вероятнее всего, Джоли пришлось оставить детей дома в Америке. Во многих интервью она говорила, что очень страдает, когда из-за работы она надолго разлучается со своими наследниками.Отметим, что с тех пор, как Джоли и Питт подалина развод, прошло два года. Процесс осложняет то, что знаменитости не могутподелить опеку над наследниками. Очередное заседание суда было назначено на 21августа, но его отложили.